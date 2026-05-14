Rio - Volante do Flamengo, Jorginho participará da transmissão da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele estará na GE TV e no SporTV ao longo da fase de grupos.
Na GE TV, vai comentar os três jogos da seleção brasileira na etapa inicial do torneio internacional, contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Já no SporTV, reforçará os programas de debate, ao lado de outros ex-jogadores.
Jorginho estará de férias no começo do Mundial. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro retomará as atividades apenas na segunda metade da competição.
Os jogos do Brasil na Copa do Mundo
. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 19h
. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30
. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h
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