Jorginho é um dos principais jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorginho é um dos principais jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/05/2026 12:11 | Atualizado 14/05/2026 12:13

Rio - Volante do Flamengo , Jorginho participará da transmissão da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele estará na GE TV e no SporTV ao longo da fase de grupos.

Na GE TV, vai comentar os três jogos da seleção brasileira na etapa inicial do torneio internacional, contra Marrocos, Haiti e Escócia, respectivamente. Já no SporTV, reforçará os programas de debate, ao lado de outros ex-jogadores.

Jorginho estará de férias no começo do Mundial. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro retomará as atividades apenas na segunda metade da competição.

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo

. 13 de junho - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey), às 19h



. 19 de junho - Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field (Filadélfia), às 21h30



. 24 de junho - Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium (Miami), às 19h

O anúncio de Jorginho



