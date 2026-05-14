Evertton Araújo vive excelente momento - Gilvan de Souza / Flamengo

Evertton Araújo vive excelente momentoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/05/2026 14:20

Rio - O volante Evertton Araújo, de 23 anos, vem sendo um dos principais destaques do Flamengo na temporada. Titular desde a lesão de Erick Pulgar no começo de abril, ele foi eleito o melhor jogador do clube carioca no mês, e celebrou o bom momento agradecendo seus companheiros de equipe.

"Primeiramente, agradeço a Deus por esse prêmio. Fico muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida, fruto de muito trabalho e dedicação. Também agradeço aos meus companheiros, porque sem eles eu não estaria recebendo esse reconhecimento hoje. O caminho é esse: seguir evoluindo e ajudando o Flamengo a conquistar grandes coisas", disse em entrevista à "Fla TV".

Com passagens pela base do Volta Redonda, Evertton Araújo chegou ao Flamengo em 2022 e integrou a equipe sub-20 do Rubro-Negro até 2024. Naquele ano, foi comprado em definitivo pelo clube da Gávea.

Em 2023, o volante teve suas primeiras oportunidades no profissional. Na atual temporada, Evertton entrou em campo em 23 jogos, anotou um gol e deu duas assistências.