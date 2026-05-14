Ruas no entorno do Maracanã foram palco de violência no Clássico dos Milhões - Pablo Porciuncula / AFP

Ruas no entorno do Maracanã foram palco de violência no Clássico dos MilhõesPablo Porciuncula / AFP

Publicado 14/05/2026 15:24

Rio - Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (14), o Flamengo foi absolvido da denúncia sobre as confusões nos arredores do Maracanã, antes e depois do clássico contra o Vasco. Como mandante da partida, o Rubro-Negro seria responsabilizado pelos incidentes e poderia inclusive perder mandos de campo no Brasileirão

O Flamengo foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que adverte "clubes que deixam de tomar providências para prevenir ou reprimir desordens, invasões de campo ou lançamento de objetos em sua praça de desporto". Em "praça de desporto", considera-se o raio de 5km ao redor do estádio. Além da perda do mando, a punição poderia incluir uma multa de até R$ 100 mil.

A Terceira Comissão Parlamentar do STJD inocentou o Mais Querido ao avaliar o caso, reconhecendo que não cabe ao Tribunal julgar casos de segurança pública — em vias públicas e meios de transporte — e que, por isso, não poderia exigir este tipo de prevenção do clube carioca. A comissão admitiu que os incidentes não partiram de omissão do Rubro-Negro e, sendo assim, não poderia considerá-lo culpado.

Em meio às cenas violentas, houve uma morte por agressão e a perda de parte da visão de um torcedor, que foi atingido por bala de borracha pela polícia. A maior parte dos episódios ocorreu depois do empate em 2 a 2, e partiu de confrontos entre torcedores organizados dos clubes.