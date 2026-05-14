Ruas no entorno do Maracanã foram palco de violência no Clássico dos MilhõesPablo Porciuncula / AFP
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Incidentes aconteceram antes e depois do clássico com o Vasco, no dia 3 de maio
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A equipe de Leonardo Jardim se despede da competição na quinta fase
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