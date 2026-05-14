Lance do jogo entre Vitória e Flamengo no Barradão - Gilvan de Souza/Flamengo

Lance do jogo entre Vitória e Flamengo no BarradãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/05/2026 23:29 | Atualizado 15/05/2026 02:06

Salvador - O Flamengo não foi páreo para o Vitória na noite desta quinta-feira (14) e se despediu precocemente da Copa do Brasil de 2026. A equipe de Leonardo Jardim perdeu para o Rubro-Negro baiano por 2 a 0, em partida válida pelo jogo da volta da quinta fase da competição, no Barradão. Erick abriu o placar com uma pintura no primeiro tempo. Na etapa complementar, Luan Cândido anotou o segundo do time da casa, que avança na competição.

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No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1. Portanto, o Fla dá adeus à Copa do Brasil de 2026 com uma derrota por 3 a 2 no placar agregado.

Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai medir forças com o Athletico-PR no próximo domingo (17), a partir das 19h30, na Arena da Baixada.

O jogo

O Flamengo foi surpreendido pelo Vitória logo no início. Afinal, viu o time da casa abrir o placar antes mesmo dos dez minutos de partida. Baralhas tocou para Erick, que levou a bola para dentro e finalizou colocado no ângulo. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar.

Depois do gol, o Vitória fez pouco para ampliar a vantagem. Já o Flamengo conseguiu crescer na partida depois dos 35 minutos. A equipe de Jardim conseguiu pressionar o adversário na reta final e fez Lucas Arcanjo trabalhar, mas foi para o intervalo atrás no placar.

No retorno do intervalo, o Flamengo voltou pressionando, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo. O Vitória, por sua vez, conseguiu encaixar um bom contra-ataque pelos 15 minutos para colocar mais pressão no Fla. Renê ficou no mano a mano com Léo Pereira, chutou com perigo e viu Rossi fazer grande defesa.

Logo na sequência, depois de uma cobrança de escanteio curto, Erick fez o cruzamento. Rossi espalmou, mas sem afastar o perigo, e Luan Cândido finalizou no rebote. O camisa 1 ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Danilo estava em cima da linha, mas também não conseguiu salvar.

Agora em desvantagem no placar agregado, o Flamengo tentou encontrar soluções para pelo menos forçar os pênaltis, mas não teve sucesso. O time conseguiu levar perigo em dois cruzamentos para Léo Pereira, que não calibrou a pontaria e finalizou de cabeça para fora. Pedro teve boa oportunidade dentro da área para concluir com os pés, mas não aproveitou.