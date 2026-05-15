Entrevista coletiva de Leonardo Jardim após a eliminação do Flamengo - Reprodução/YouTube Flamengo TV

Entrevista coletiva de Leonardo Jardim após a eliminação do FlamengoReprodução/YouTube Flamengo TV

Publicado 15/05/2026 01:21

Salvador - Leonardo Jardim não viu vexame na derrota para o Vitória por 2 a 0 no Barradão, na noite desta quinta-feira (14), que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Por outro lado, o técnico afirmou que o resultado é inesperado porque, de acordo com ele, o Rubro-Negro Carioca é sempre favorito contra qualquer adversário.

"Não subestimamos (a equipe do Vitória), porque sabíamos da dificuldade de jogar aqui. Entramos bem no jogo, tivemos 70% de posse de bola, finalizamos 26 vezes, os jogadores tiveram atitude nos duelos, tiveram empenhados nessas situações. Mas, aos sete minutos, o adversário sem chegar à nossa baliza acaba por fazer um gol, é quase indefensável. Depois, assumimos estes pesos do jogo e falhamos e falhamos".

"Não conseguimos concretizar. O segundo lance, no escanteio, não tivemos o rigor na saída de pressão do escanteio e permitimos o cruzamento. Um erro nosso que acabou por ditar o resultado. Nós tentamos até o fim, colocamos jogadores mais ofensivos, preenchemos mais a área, criando mais situações. Não é vexame, mas é, com certeza, um resultado inesperado, porque o Flamengo, contra todos os adversários, é sempre favorito".

No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1. Portanto, o Flamengo dá adeus à Copa do Brasil de 2026 com uma derrota por 3 a 2 no placar agregado.

"Melhorar a eficácia é o gesto técnico. Trabalhamos a finalização, mas também tem a ver um pouco com a confiança do jogador no último gesto. Hoje foi um jogo em que tivemos um domínio de posse, 26 finalizações e não concretizamos. Não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram. O primeiro foi um grande gol. No segundo foi um erro num escanteio, em que temos ter mais atenção. Perdemos o que era um dos objetivos nesta primeira fase (da temporada)".