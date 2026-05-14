Jogadores do Flamengo reunidos no gramado - Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do Flamengo reunidos no gramadoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/05/2026 23:58

Salvador - O Flamengo perdeu para o Vitória por 2 a 0 no Barradão, na noite desta quinta-feira (14), se despediu da Copa do Brasil. A queda precoce do Rubro-Negro Carioca na competição gerou memes na web. Confira abaixo:

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No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1. Portanto, dá adeus à Copa do Brasil de 2026 com uma derrota por 3 a 2 no placar agregado.

Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai medir forças com o Athletico-PR no domingo (17), a partir das 19h30, na Arena da Baixada.