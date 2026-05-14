Jogadores do Botafogo posam para a foto antes do jogo contra a Chapecoense - Vitor Silva / Botafogo

Jogadores do Botafogo posam para a foto antes do jogo contra a ChapecoenseVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/05/2026 21:30

Santa Catarina - O Botafogo perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 na Arena Condá, nesta quinta-feira (14), e se despediu da Copa do Brasil. Como venceu na ida apenas por 1 a 0, o Alvinegro não conseguiu avançar na competição. A eliminação gerou memes na web. Confira abaixo:

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Agora, o Botafogo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai enfrentar o Corinthians no domingo (17), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.