Alex Telles na chegada do Botafogo à Arena Condá - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles na chegada do Botafogo à Arena CondáVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2026 20:55 | Atualizado 14/05/2026 20:57

Santa Catarina - Alex Telles pediu desculpa à torcida pela eliminação do Botafogo , que se despediu da Copa do Brasil de 2026 ao perder para a Chapecoense por 2 a 0 na Arena Condá, nesta quinta-feira (14). O lateral-esquerdo destacou que a culpa é dos jogadores e ressaltou que o time tinha a obrigação de passar.

"Eu discordo, acho que a gente não começou jogando bem, não controlou o jogo. Acredito que a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense jogar. Começamos o jogo muito lento. Quando a gente tentou recuperar, já estava tarde. A gente começa a ir para cima e começa a deixar espaços na defesa, porque precisa empatar, virar... Enfim, complicado", disse Alex Telles, ao 'SporTV'.

"A culpa é nossa, dos jogadores. Nós tínhamos a obrigação de passar. A Chapecoense fez o jogo que fez. Lutou e encarou o jogo da forma que tinha que encarar. A gente, na minha visão, deu o primeiro tempo para a Chapecoense. Depois ficou difícil. Então, pedir desculpa ao nosso torcedor. Isso não tem que ser a nossa imagem. Não tem outra coisa a fazer a não ser trabalhar. Tem Brasileiro e Sul-Americana, mas saímos frustrados porque esse não é o nosso nível", completou.

Na partida de ida, o Glorioso venceu a Chape por 1 a 0, com gol de Alex Telles. Na volta, porém, a Chapecoense superou o Botafogo por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.