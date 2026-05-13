Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/05/2026 16:55 | Atualizado 13/05/2026 17:00

Rio - O Botafogo divulgou nesta quarta-feira (13) os relacionados para a partida contra a Chapecoense. As duas equipes vão se enfrentar na quinta-feira (14), a partir das 18h, na Arena Condá pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, o Glorioso venceu por 1 a 0.

Matheus Martins, que sofreu um estiramento muscular, está fora. O lateral-direito Mateo Ponte e o zagueiro Ferraresi são outras ausências na lista do Botafogo.

Ausências diante do Atlético-MG no último domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, Júnior Santos (foi desfalque por questão contratual), Vitinho (cumpria suspensão automática) e Bastos estão de volta.

Santi Roríguez, que ficou de fora da lista dos último três jogos, também retorna e viaja com o grupo rumo a Santa Catarina.





Já Barboza segue entre os relacionados e deve estar atuando em suas últimas partidas pelo Botafogo. O zagueiro está perto do Palmeiras. Confira também: Botafogo terá retorno de jovem centroavante no segundo semestre Já Barboza segue entre os relacionados e deve estar atuando em suas últimas partidas pelo Botafogo. O zagueiro está perto do Palmeiras.

Confira os relacionados do Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Justino, Kadu, Marçal, Vitinho e Ythallo;

Meio-Campistas: Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton e Santi Rodríguez;

Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Lucas Villalba.