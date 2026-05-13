Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Já Barboza segue entre os relacionados e deve estar atuando em suas últimas partidas pelo Botafogo. O zagueiro está perto do Palmeiras.
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Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
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