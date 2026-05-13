Rio - A SAF do Botafogo se manifestou por meio de nota sobre o relatório financeiro divulgado pela Eagle Football Group, controladora do Lyon, que aponta ter 126 milhões de euros (quase R$ 724 milhões na cotação atual) a receber do Glorioso.
O Alvinegro destacou que o Lyon "não adotou uma postura colaborativa visando a resolução do imbróglio de caixa, apresentou cobranças fantasiosas e não reconheceu a dívida existente com a SAF". O Botafogo ainda lembrou que cobra R$ 745 milhões dos franceses.
Leia a nota do Glorioso:
A SAF Botafogo tomou conhecimento do relatório financeiro divulgado pela Eagle Football Group, controladora do clube Olympique Lyonnais, nesta terça-feira (12). Como esperado, o Lyon não adotou uma postura colaborativa visando a resolução do imbróglio de caixa, apresentou cobranças fantasiosas e não reconheceu a dívida existente com a SAF.
O Botafogo não vai recuar nos esforços de recuperar, na Justiça, todos os valores que lhe são devidos, que perfazem o total R$ 745 milhões. Vale recordar que o Poder Judiciário determinou, recentemente, o pagamento de R$ 122,3 milhões de forma imediata. Há ações judiciais em trâmite e o Clube seguirá adotando todas as medidas cabíveis para sua integral reparação.
Botafogo na Justiça contra o Lyon
No início de abril, o Glorioso informou que entrou na Justiça para cobrar uma dívida de R$ 745 milhões do Lyon. "O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto esportivo Alvinegro, e resguardar o patrimônio do Clube", informou o Botafogo, na época.
Mais tarde naquele mês, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou que o Lyon, da França, pagasse 21 milhões de euros (cerca de R$ 122,3 milhões) ao Botafogo em três dias.