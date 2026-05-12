Thiago Almada em ação pelo Botafogo - Eitan Abramovich / AFP

Thiago Almada em ação pelo BotafogoEitan Abramovich / AFP

Publicado 12/05/2026 17:27





O impacto seria devastador para a tabela de classificação. Atualmente em 12º lugar, a eventual punição faria o Botafogo despencar para a 18ª posição, entrando diretamente na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. Essa penalidade é um desdobramento direto do terceiro transfer ban consecutivo imposto pela Fifa, que desta vez foi aplicado por tempo indeterminado devido ao atraso nas parcelas do meia argentino.

Rio - A situação administrativa do Botafogo ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (12). De acordo com informações dos jornalistas Aline Nastari e Rodrigo Fragoso, da 'TNT Sports', o Alvinegro tem um prazo de 90 dias para pagar R$ 120 milhões ao Atlanta United pela contratação de Thiago Almada. Caso o montante não seja quitado dentro deste período, a equipe pode ser punida com a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro.O impacto seria devastador para a tabela de classificação. Atualmente em 12º lugar, a eventual punição faria o Botafogo despencar para a 18ª posição, entrando diretamente na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. Essa penalidade é um desdobramento direto do, que desta vez foi aplicado por tempo indeterminado devido ao atraso nas parcelas do meia argentino.

Na tentativa de reverter o cenário, o departamento jurídico do clube aposta em um recurso junto à entidade máxima do futebol. O Botafogo solicitou que a Fifa reconheça o regime cautelar de sua Recuperação Judicial (RJ) para suspender as sanções financeiras e esportivas.

Até o momento, no entanto, a federação internacional ainda não analisou e nem se manifestou sobre o pedido feito pelo Glorioso. O clube ainda pode recorrer das decisões.