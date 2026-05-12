Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 12/05/2026 13:50

Rio - A fase de Danilo, de 25 anos, no Botafogo é espetacular. Grande destaque da equipe no ano, o volante é o artilheiro do clube carioca com dez gols. A temporada artilheira pode fazer com que o jogador, mesmo com tão pouco tempo, tenha o Alvinegro como a equipe pela qual mais balançou as redes na carreira.

Até o momento, Danilo marcou 11 vezes pelo Botafogo, somando 2025 e 2026. Ele entrou em campo em 40 partidas e ainda deu mais sete assistências pelo clube carioca.

Revelado pelo Palmeiras, o volante ainda tem o Verdão como clube pelo qual anotou mais gols. Danilo defendeu o Alviverde em 141 partidas, fez 12 gols e deu oito assistências. Pelo Nottingham Forest, outra equipe que defendeu, Danilo fez seis gols em 72 jogos e deu quatro assistências.

O excelente momento do volante o levou a ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O volante vive a expectativa da lista final para a Copa do Mundo que será divulgada na próxima segunda-feira (18).