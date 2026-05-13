Bernardo Germano assinou seu primeiro contrato profissional com o BotafogoRafael Silva/Botafogo
"O sentimento é de muita felicidade e gratidão ao Botafogo pela confiança em mim. Eu sou um escolhido e não poderia ter expectativa melhor neste momento. Estou ansioso para entrar no Nilton Santos e dar o meu melhor, dando alegria para a torcida alvinegra, honrando a Gloriosa Camisa e, se Deus quiser, fazer história com ela", disse Bernardo.
O atleta vive grande momento no Botafogo. Em 2026, Bernardo soma sete gols e uma assistência em nove partidas disputadas. Já em 2025, encerrou o ano com 38 gols e nove assistências em 68 jogos.
As boas atuações também renderam espaço na Seleção Brasileira Sub-15. Bernardo foi convocado para a disputa da Copa 2 de Julho e participou da campanha do título brasileiro. Ao longo da competição, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência em oito partidas.
O diretor das categorias de base do Botafogo, Augusto Oliveira, também celebrou o novo contrato do atacante:
"Celebrar o primeiro contrato profissional do Bernardo Germano é sinônimo de valorização e respeito com o processo de formação e desenvolvimento de jogadores no Botafogo. Somos sabedores do alto potencial dele, pois reúne comportamentos dentro e fora de campo que poderão levá-lo ao time profissional. A torcida alvinegra terá muitas alegrias com esse jovem comprometido com a excelência, ambicioso e artilheiro", afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.