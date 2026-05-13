Bernardo Germano assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo - Rafael Silva/Botafogo

Bernardo Germano assinou seu primeiro contrato profissional com o BotafogoRafael Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2026 19:10

Rio - O Botafogo oficializou nesta quarta-feira (13) o primeiro contrato profissional da joia da base Bernardo Germano. O vínculo do centroavante de 16 anos vai até 2029, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 287.5 milhões) para clubes do exterior.



"O sentimento é de muita felicidade e gratidão ao Botafogo pela confiança em mim. Eu sou um escolhido e não poderia ter expectativa melhor neste momento. Estou ansioso para entrar no Nilton Santos e dar o meu melhor, dando alegria para a torcida alvinegra, honrando a Gloriosa Camisa e, se Deus quiser, fazer história com ela", disse Bernardo.



O atleta vive grande momento no Botafogo. Em 2026, Bernardo soma sete gols e uma assistência em nove partidas disputadas. Já em 2025, encerrou o ano com 38 gols e nove assistências em 68 jogos.