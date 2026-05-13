Kayke em treino no FortalezaDivulgação / Fortaleza

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Kayke, de 19 anos, irá retornar ao Botafogo no segundo semestre. Pouco aproveitado no Fortaleza, o jovem não deverá ter seu vínculo renovado e com isso voltará ao Alvinegro. As informações são do portal "Diário do Nordeste".
LEIA MAIS: SAF do Botafogo critica Lyon após relatório financeiro: 'Cobranças fantasiosas'
O empréstimo do jovem é até o fim do mês que vem. Ele chegou ao Fortaleza no meio do ano passado, a pedido de Renato Paiva, que trabalhou no Botafogo, e posteriormente acabou sendo contratado pelo "Lion".
LEIA MAIS: Justiça do Rio suspende direitos políticos da Eagle na SAF do Botafogo
No total, Kayke entrou em campo pelo Fortaleza em apenas 11 partidas, com um gol marcado. Com a chegada de Thiago Carpini, o jovem até voltou a ter algumas oportunidades entrando em campo em três dos últimos quatro jogos do clube cearense. 
LEIA MAIS: Botafogo corre risco de perder seis pontos no Brasileirão por dívida 
Revelado na base do Botafogo, Kayke foi promovido ao profissional em 2025 e se destacou no início do ano, quando o time utilizou atletas do sub-20. Mesmo entrando do banco, marcou três gols em 11 partidas.