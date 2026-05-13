Rio - Arthur Cabral elogiou a cobrança de lateral de Marçal no lance que gerou o gol de empate do Botafogo com o Atlético-MG em 1 a 1 na Arena MRV, pelo Brasileirão, e contou com bom humor que não fez um pix para o companheiro de equipe. Em entrevista ao canal do Glorioso no YouTube nesta quarta-feira (13), o centroavante relembrou que a bola desviou em um jogador do Galo antes de chegar até ele.
"Acho que nem com o pé tem gente que consegue botar a bola tão longe (risos). Ele (Marçal) conseguiu bater um lateral muito bom. A gente conseguiu fazer um gol vindo de um lateral", disse Arthur Cabral, à 'Botafogo TV'.
"Ele disse: 'é assistência, assistência', pediu pix. Aí eu dei um migué. Bateu no cara antes. Infelizmente, queria muito pagar esse pix para ele, mas no estatuto do pix foi cancelado", afirmou com bom humor na sequência. 
O lance aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Marçal cobrou o lateral na direção da área, a bola desviou nas costas de de Junior Alonso e sobrou para Arthur Cabral, que girou e finalizou já caindo.
Buscando uma volta por cima no Botafogo, o atacante, de 28 anos, entrou em campo em 25 partidas pelo clube na atual temporada, anotou seis gols e deu duas assistências.