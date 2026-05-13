Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

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Publicado 13/05/2026 00:00

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) suspendeu os direitos políticos da Eagle Bidco na SAF do Botafogo, em decisão publicada na noite desta terça-feira (12). Na segunda (11), o Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV) havia devolvido os poderes a ela

Dessa forma, a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, também reafirma Durcesio Mello como diretor-geral SAF do Glorioso. A arbitragem considerava a eleição do dirigente como ilegal.



"Por consequência lógica, ficam mantidas todas as decisões proferidas nas demandas em trâmite neste Juízo, especialmente as constantes nos eventos 5 e 33, da tutela cautelar antecedente à recuperação judicial (processo nº 3071097- 93.2026.8.19.0001), devendo a assembleia-geral ocorrer da forma determinada por este Juízo, mantendo-se a suspensão dos direitos políticos da EAGLE BIDCO para votar em qualquer deliberação da SAF BOTAFOGO, bem como qualquer gestor ou preposto que a represente na gestão da Requerente. Ficam mantidos, integralmente, os direitos políticos do BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS", diz um trecho da decisão, conforme revelou o 'ge'.

O Botafogo tem Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para a quinta-feira (14). Com a decisão, a Eagle Bidco não poderá votar.