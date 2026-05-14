Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/05/2026 11:05

Chapecoense e Botafogo disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (14), às 18h (de Brasília), na Arena Condá. O Glorioso tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Rio.



Para a equipe catarinense se classificar, ela precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Já se conseguir um triunfo simples, por um gol de saldo, a decisão da vaga será nos pênaltis.



Onde assistir a Chapecoense x Botafogo



O duelo em Chapecó terá transmissão do SporTV e do Premiere.



Provável escalação do Glorioso



Sem conseguir embalar no Brasileirão, o time de Franclim Carvalho deve ter a equipe quase toda titular. Ainda assim, é possível que alguns jogadores mais desgastados sejam poupados, como é o caso de Danilo.



Desfalques certos são Matheus Martins, que não viajou com a delegação em função de uma lesão muscular, além de Mateo Ponte e Ferraresi. Já Vitinho e Bastos estão de volta.



A provável escalação do Botafogo é: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Danilo), Medina, Edenilson e Montoro (Júnior Santos); Kadir e Arthur Cabral.



Como deve jogar a Chape



Lanterna do Brasileirão, o time do técnico Fábio Matias tem na Copa do Brasil uma possibilidade de arrecadar mais dinheiro na temporada. Para isso, deve ter os titulares à disposição para buscar a vaga nas oitavas de final.



A escalação da Chapecoense deve ser: Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Victor Caetano, Everton, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor, Giovanni Augusto; Ênio e Bolasie.



Arbitragem na Arena Condá



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)