Lance do jogo entre Chapecoense e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Chapecoense e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2026 20:10

Santa Catarina - O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil de 2026. Isso porque perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 na Arena Condá, na noite desta quinta-feira (14), pelo jogo da volta da quinta fase da competição. Marcinho abriu o placar com um golaço. No último lance do primeiro tempo, Bolasie anotou o segundo da Chape, que garantiu vaga nas oitavas de final. O Glorioso apostou muito em cruzamentos para tentar reagir. Na reta final, a equipe de Franclim conseguiu levar perigo, mas não fez o gol para forçar os pênaltis.

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Até o goleiro Neto se lançou para a área em alguns momentos. Numa jogada de contra-ataque, a Chapecoense aproveitou o cenário para balançar a rede mais uma vez, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na partida de ida, o Glorioso venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, cai na Copa do Brasil com uma derrota por 2 a 1 no placar agregado.

Agora, o Botafogo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai enfrentar o Corinthians no domingo (17), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O início de partida parecia tranquilo, mas o Botafogo viu o primeiro tempo terminar de forma melancólica. Mesmo com a vantagem do 1 a 0, o Glorioso não começou o jogo recuado e se mostrava confortável em campo. Afinal, tinha espaço para atacar, sobretudo pelo lado direito, e a Chape não conseguia levar perigo.

O cenário mudou aos 20 minutos, quando Ênio, ex-Botafogo, acionou Marcinho, também ex-Botafogo. O camisa 7 avançou e finalizou colocado de fora da área. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Glorioso pareceu sentir o gol e caiu de produção. A Chape, por sua vez, quase ampliou a vantagem aos 31, quando Bruno Pacheco driblou Bastos e invadiu a área, mas a bola desviou em Barboza após o chute e saiu em escanteio.

A equipe de Franclim Carvalho só conseguiu responder aos 39. Montoro descolou ótimo passe para Arthur Cabral, que entrou na área e finalizou na trave. Júnior Santos brigou pelo rebote, mas não conseguiu ficar com a bola e finalizar.

No último lance do primeiro tempo, a Chape conseguiu o segundo gol. Everton recebeu a bola pela direita e, dentro da área, cruzou para Bolasie finalizar de cabeça. Na ida para os vestiários, ainda houve uma confusão entre os dois times.

No retorno para o segundo tempo, o Botafogo até conseguiu levar perigo logo cedo, aos quatro minutos. A bola chegou até Edenilson na área, que finalizou para fora.

O restante do segundo tempo foi de um Botafogo pouquíssimo inspirado. Com o passar do tempo, a Chape recuou, e o Botafogo teve a bola para pressionar. No entanto, apostou muito em cruzamentos, mas não teve sucesso. O Glorioso conseguiu levar mais perigo nesse cenário na reta final, porém a Chape conseguiu segurar o placar.



Durante essa pressão, o goleiro Neto chegou a ir para a área em busca do gol. Numa jogada de contra-ataque, a Chapecoense chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento.