Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2026 22:53

Santa Catarina - Franclim Carvalho analisou a derrota para a Chapecoense por 2 a 0 , na noite desta quinta-feira (14), que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. A opinião do técnico foi ao encontro do que disse Alex Telles, que criticou o primeiro tempo da equipe. O português também admitiu que a Chape "foi muito melhor" que o Glorioso no jogo da volta.

"O Alex (Telles) corretamente. Demos 45 minutos de vantagem. Quem dá 45 minutos de vantagem em um nível desses não tem hipótese. Nós fomos muito melhores que a Chapecoense (na ida), e hoje a Chapecoense foi muito melhor que nós. No primeiro tempo então, nem se fala. Temos essa consciência. No primeiro tempo, jogamos muito devagar e a minha equipe não pode jogar assim. E os meus jogadores já mostraram que não jogam isso que jogaram no primeiro tempo".

"Não estou dizendo nada que seja novidade para eles e nem para vocês. Vocês viram os outros dez jogos que jogamos em um ritmo completamente diferente desse primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos um ritmo que é o nosso Botafogo. Mesmo assim, no primeiro tempo, me lembro de duas ou três incursões do Júnior nas costas do adversário, que não definimos tão bem. Recordo-me de uma bola do Arthur que bate na trave. Depois o Júnior, no rebote, tinha que fazer o gol e ganhar a frente do adversário: ou faz o gol ou ganha o pênalti".

Marcinho anotou primeiro gol do jogo saiu aos 20 minutos da primeira etapa. No último lance antes do intervalo, Bolasie ampliou a vantagem da Chapecoense. O Botafogo conseguiu trazer perigo à Chapecoense na reta final do segundo tempo e empilhou chances no período, mas não aproveitou.

"Sabíamos que o adversário ia se fechar, com o apoio dos torcedores, fazendo cera. Normalíssimo. O árbitro é quem tem que dar mais tempo, mas eu acho que ele poderia dar mais dez minutos e não faríamos gol. Vocês viram que tivemos três, quatro chances claras de fazer e não fizemos. Lembro de uma do Kadir de cabeça, uma do a Kadir com o pé, uma do Tucu com o pé esquerdo e de cabeça. Então, acho que criamos o suficiente para fazer gol. 22 chutes, mas zero gols".

"Esta não é a imagem que queremos dar, obviamente. O primeiro tempo não pode sair da nossa cabeça. Vamos ter que nos lembrar disso todos os dias porque deixa uma marca, e ficar fora de uma competição muito importante em todos os níveis, como financeiro. Desperdiçamos uma vantagem, por menor que fosse. Era uma vantagem e não aproveitamos. Demos 45 minutos ao adversário, e ele aproveitou".