Barboza foi titular contra a Chapecoense, na última quinta-feira (14) - Vitor Silva / Botafogo

Barboza foi titular contra a Chapecoense, na última quinta-feira (14)Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/05/2026 14:20

Rio - Os próximos dias prometem reservar novos capítulos da novela entre Palmeiras, Barboza e Botafogo. Enquanto o clube paulista quer que o zagueiro faça sua despedida no domingo (17), contra o Corinthians, o Glorioso pede para tê-lo por mais tempo, segundo o "ge".

O Palmeiras faz essa exigência porque Barboza já disputou 11 partidas neste Brasileirão. No regulamento do campeonato, está indicado que os atletas que participarem de mais de 12 partidas não podem defender outra equipe na mesma edição. Sendo assim, o clube paulista pede que o zagueiro se despeça contra o Corinthians, nesta rodada, e não volte a entrar em campo pelo Alvinegro na competição.

Por outro lado, o Botafogo quer aproveitar o defensor argentino por mais tempo. A ideia da comissão técnica é utilizá-lo também contra o Independiente Petrolero (BOL), na próxima quarta (20), pela Sul-Americana. A decisão está nas mãos de Franclim Carvalho, técnico alvinegro, que decide quando vai preferir contar com o jogador.

Possivelmente, dado o limite de jogos do Brasileiro, uma alternativa possa ser poupar Barboza contra o Corinthians, utilizá-lo nas partidas restantes pela competição continental — além do jogo contra o time boliviano, o Botafogo ainda enfrenta o Caracas, na quarta-feira seguinte (27) — e promover sua despedida na Série A contra São Paulo ou Bahia, nas duas últimas rodadas antes da parada para a Copa.

Barboza já está acertado com o Palmeiras e irá se apresentar ao novo clube assim que a janela de transferências se abrir, no dia 20 de julho, dias antes do futebol brasileiro voltar. A transferência irá render em torno de R$ 20 milhões ao Glorioso, divididos em parcelas.