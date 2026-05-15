Botafogo passou em branco contra a Chapecoense - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo passou em branco contra a ChapecoenseVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/05/2026 13:00 | Atualizado 15/05/2026 13:04

Rio - O Botafogo se despediu de forma precoce da Copa do Brasil e agravou a crise na temporada. Mais do que isso, a derrota para a Chapecoense por 2 a 0, nesta última quinta-feira (15), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase, representou mais uma marca negativa: foi a primeira vez que o Alvinegro não fez gols sob o comando de Franclim Carvalho.

Desde a chegada do treinador português, o Botafogo tinha marcado gols em todos os dez jogos disputados. Franclim Carvalho, aliás, chegou a igualar o desempenho de Artur Jorge nos dez primeiros compromissos pelo Glorioso. Pela primeira vez, no entanto, o ataque passou em branco. Em uma atuação apática, o time foi derrotado e se despediu da Copa do Brasil.

Apesar da marca negativa e da eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, Franclim Carvalho ainda tem créditos no Botafogo. Em 11 jogos, o Alvinegro marcou 20 gols. O treinador português, inclusive, conseguiu recuperar jogadores importantes que estavam sem confiança, como o centroavante Arthur Cabral. No Brasileirão, o time tem o segundo melhor ataque, atrás apenas do Flamengo, com 27.

Até aqui, o Botafogo soma cinco vitórias, quatro empates e, agora, duas derrotas sob o comando de Franclim Carvalho. Eliminado da Copa do Brasil, o Alvinegro terá compromissos apenas pelo Brasileirão e Sul-Americana até o fim do ano. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, no Nilton Santos, pela 16ª rodada do Brasileiro.