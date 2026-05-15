Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

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Publicado 15/05/2026 00:37 | Atualizado 15/05/2026 00:50

Rio - A SAF Botafogo anunciou que protocolou, na noite desta quinta-feira (14), o pedido de recuperação judicial. No comunicado, o Glorioso também critica a Eagle e o empresário John Textor.

"A decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, agravado por sucessivos bloqueios, riscos decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições de caixa que passaram a comprometer a própria operação cotidiana do clube", explicou o Botafogo.

No fim de abril, a SAF conseguiu na Justiça uma medida cautelar para atuar sob efeitos da recuperação judicial. No entanto, conforme lembrou na nota desta noite, a "FIFA esclareceu que a tutela cautelar anteriormente deferida não produzia os efeitos jurídicos equivalentes ao processamento da Recuperação Judicial".

O Glorioso, vale lembrar, não conseguiu evitar punições da entidade e atualmente ainda está com três transfer bans. A SAF pontuou que "precisou avançar imediatamente para esta nova fase, como forma de proteger suas atividades esportivas, preservar sua competitividade e evitar prejuízos ainda mais severos ao clube".

Crítica a Textor e ao Grupo Eagle

Em nota, a SAF do Botafogo ainda afirmou que "sofreu forte processo de descapitalização dentro da estrutura do Grupo Eagle". No comunicado, diz que mais de R$ 900 milhões deixaram de retornar ao Botafogo. Além disso, citou que o clube deixou de receber aportes e o suporte financeiro necessários tanto para a manutenção das atividades quanto para a competitividade esportiva.

"A Eagle Football, sua administração e seus representantes diretos tinham pleno conhecimento da gravidade da situação financeira enfrentada pela SAF Botafogo.

Ainda assim, além de não promoverem os aportes e medidas necessários à preservação da companhia, permaneceram como os principais beneficiários da estrutura financeira que retirou recursos relevantes do clube sem a correspondente recomposição de capital ou suporte operacional adequado", ressaltou o Alvinegro.

Na sequência, o Botafogo faz nova crítica à Eagle Football e agora cita nominalmente John Textor, empresário americano que estava à frente da SAF alvinegra.

"Desde então, a condução adotada pela Eagle Football e por John Textor revelou absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional da SAF Botafogo, contribuindo diretamente para o agravamento da crise enfrentada pelo clube e para o cenário de extrema fragilidade que tornou inevitável o ajuizamento da Recuperação Judicial".

Veja a nota do Botafogo

A SAF Botafogo informa que, em continuidade ao processo de reorganização financeira já iniciado com o ajuizamento de medida cautelar, protocolou, na noite desta quinta-feira (14), pedido de Recuperação Judicial como medida necessária para proteger o clube, preservar suas atividades, garantir o cumprimento de suas obrigações e assegurar a continuidade do projeto esportivo do Botafogo.



A decisão foi tomada diante do grave cenário financeiro enfrentado pela companhia, agravado por sucessivos bloqueios, riscos decorrentes de transfer bans impostos no âmbito da FIFA, vencimentos antecipados de obrigações financeiras e severas restrições de caixa que passaram a comprometer a própria operação cotidiana do clube.



Com o ajuizamento da Recuperação Judicial, a SAF Botafogo ingressa em uma nova etapa de reorganização estruturada, com maior estabilidade jurídica e financeira para condução de negociações com credores, investidores e parceiros estratégicos.



A medida também permite o início formal da elaboração e discussão de um plano de Recuperação Judicial, que será submetido aos credores na forma da lei, criando um ambiente de previsibilidade, supervisão judicial e proteção institucional necessário para o reequilíbrio financeiro da companhia.



Além disso, o efetivo pedido de Recuperação Judicial era medida indispensável diante das recentes sanções desportivas sofridas pelo clube, incluindo transfer bans impostos no âmbito da FIFA. A própria FIFA esclareceu que a tutela cautelar anteriormente deferida não produzia os efeitos jurídicos equivalentes ao processamento da Recuperação Judicial, razão pela qual a SAF Botafogo precisou avançar imediatamente para esta nova fase, como forma de proteger suas atividades esportivas, preservar sua competitividade e evitar prejuízos ainda mais severos ao clube.



Nos últimos meses, a SAF Botafogo sofreu forte processo de descapitalização dentro da estrutura do Grupo Eagle. Mais de R$ 900 milhões deixaram de retornar ao Botafogo, ao mesmo tempo em que o clube deixou de receber os aportes e o suporte financeiro necessários para manutenção de suas atividades e competitividade esportiva.



Enquanto outros ativos do grupo receberam investimentos substanciais - incluindo aportes recentes de aproximadamente US$ 90 milhões no Lyon - o Botafogo permaneceu, por mais de um ano, sem qualquer injeção relevante de recursos, mesmo diante de reiterados alertas sobre a deterioração do caixa e os riscos concretos à continuidade operacional da SAF.



A Eagle Football, sua administração e seus representantes diretos tinham pleno conhecimento da gravidade da situação financeira enfrentada pela SAF Botafogo.



Ainda assim, além de não promoverem os aportes e medidas necessários à preservação da companhia, permaneceram como os principais beneficiários da estrutura financeira que retirou recursos relevantes do clube sem a correspondente recomposição de capital ou suporte operacional adequado.



Desde então, a condução adotada pela Eagle Football e por John Textor revelou absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional da SAF Botafogo, contribuindo diretamente para o agravamento da crise enfrentada pelo clube e para o cenário de extrema fragilidade que tornou inevitável o ajuizamento da Recuperação Judicial.



A Recuperação Judicial é o instrumento legal utilizado para proteger o clube, reorganizar suas finanças, preservar empregos, honrar compromissos, manter a competitividade esportiva e garantir que o Botafogo continue existindo forte para as próximas gerações.



O objetivo da medida é assegurar estabilidade, transparência e supervisão judicial para que o Botafogo possa reestruturar seu passivo de forma organizada e responsável, protegendo seus atletas, funcionários, credores, parceiros comerciais e, principalmente, sua torcida.



A SAF Botafogo esclarece que seguirá operando normalmente e que todos os esforços estão sendo adotados para assegurar a plena continuidade de suas atividades esportivas e administrativas. Os salários de atletas, comissão técnica e funcionários, bem como os contratos com fornecedores, prestadores de serviços e demais compromissos essenciais à operação do clube, continuarão sendo honrados regularmente, dentro do ambiente de estabilidade e proteção proporcionado pela Recuperação Judicial.



O Botafogo pertence à sua história, à sua camisa e aos milhões de torcedores que jamais abandonaram o clube nos momentos mais difíceis. O momento exige coragem, responsabilidade e união.