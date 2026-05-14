Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.

Publicado 14/05/2026 13:50

Rio - O atacante Arthur Cabral, de 28 anos, chegou ao Botafogo cheio de expectativa no meio da temporada passada, com a responsabilidade de substituir Igor Jesus, ídolo do clube, que se transferiu para o Nottingham Forest. Depois de quase um ano, o centroavante ainda busca um lugar ao sol no Alvinegro e sabe que balançar as redes é fundamental para isso.

"A gente que é atacante, a gente meio que vive de gol. E os gols trazem junto a confiança, a confiança de jogar melhor e ajudar a equipe. Eu não entro em campo pensando só em fazer gols, mas em ajudar a equipe de toda maneira que seja, defensivamente, ofensivamente, enfim", disse em entrevista para a "Botafogo TV"

No total, foram 53 partidas com 11 gols e quatro assistências. No duelo contra o Atlético-MG, Arthur Cabral aproveitou a oportunidade e ajudou o clube carioca a ganhar um ponto.

"Centroavante tem que ter recurso, e dentro da área ali, quanto mais perto do gol, menos tempo você tem, então, quanto mais recurso para achar um jeito de finalizar você tiver, melhor", concluiu.