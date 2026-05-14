Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Buscando 'lugar ao sol' no Botafogo, Arthur Cabral cita obrigação de centroavante: 'Ter recurso'
Atacante, de 28 anos, anotou seis gols em 2026
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Com bom humor, o centroavante citou que a bola desviou em um jogador do Galo antes de chegar até ele
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