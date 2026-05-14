Eduardo Iglesias fica responsável pela SAF do Botafogo após saída de DurcesioDivulgação

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A SAF do Botafogo tem nova mudança de diretor geral. Eduardo Iglesias assume o cargo no lugar do interino Durcesio Mello, que entrou após o afastamento de John Textor pela Justiça. Antes deles, Thairo Arruda estava no comando da estrutura até fevereiro de 2023, quando pediu para sair.
A definição do nome teve um consenso entre SAF, clube social e Eagle Football, detentora de 90% das ações do futebol alvinegro. A Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu nesta quinta-feira (14) ratificou a escolha.
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Eduardo Iglesias faz parte da SAF do Botafogo desde o início, em 2023. Nesse período, como diretor de planejamento financeiro do futebol, foi o responsável pelas negociações com credores para o acordo extrajudicial nomplano de recuperação de débitos cíveis.
Depois, ficou responsável pelo desenvolvimento de projetos para internacionalização da marca e também na negociação e transferência de jogadores no exterior.
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Aos 31 anos, o economista possui, segundo o clube, a certificação mas prestigiada do mercado financeiro (Chartered Financial Analyst).
"Estou muito feliz e honrado com o desafio recebido. Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o Clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo. O Botafogo tem uma história centenária, uma torcida apaixonada e profissionais extremamente capacitados. Acredito nessa força coletiva para superarmos os desafios e alcançarmos novos objetivos", afirmou Iglesias.
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Eduardo Iglesias fica responsável pela SAF do Botafogo após saída de Durcesio
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O economista Eduardo Iglesias foi nomeado o novo diretor geral da SAF Botafogo