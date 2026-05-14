Eduardo Iglesias fica responsável pela SAF do Botafogo após saída de DurcesioDivulgação
Botafogo tem novo diretor geral da SAF no lugar de Durcesio
Eduardo Iglesias foi escolhido em Assembleia Geral Extraordinária
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Glorioso perdeu para a Chapecoense por 2 a 0 e caiu na Copa do Brasil
Botafogo perde para a Chapecoense e dá adeus à Copa do Brasil de 2026
Glorioso vinha com a vantagem de 1 a 0 do jogo da ida, mas foi derrotado por 2 a 0 na Arena Condá
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Atacante, de 28 anos, anotou seis gols em 2026
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