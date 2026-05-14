Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia - Raul Arboleda / AFP

Néstor Lorenzo, técnico da ColômbiaRaul Arboleda / AFP

Publicado 14/05/2026 13:06 | Atualizado 14/05/2026 14:13

Técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira (14) a pré-lista de jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A relação conta com vários atletas que atuam no futebol brasileiro.

Jordan Barrera é o representante do Botafogo . Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas, os do Vasco . Carrascal, do Flamengo , é mais um que está na pauta. Além deles, Borré e Carbonero (Internacional); Jhon Arias (Palmeiras); Sebastián Gómez (Coritiba); Mendoza, Portilla e Viveros (Athletico-PR); e Nestor Villarreal (Cruzeiro) podem ser chamados. Kevin Serna, do Fluminense , ficou fora.

A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. A convocação oficial será divulgada no dia 29 de maio.

Os pré-convocados da Colômbia

Lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 Reprodução / X @FCFSeleccionCol