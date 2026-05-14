Néstor Lorenzo, técnico da ColômbiaRaul Arboleda / AFP

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Técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira (14) a pré-lista de jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A relação conta com vários atletas que atuam no futebol brasileiro. 
Jordan Barrera é o representante do Botafogo. Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas, os do Vasco. Carrascal, do Flamengo, é mais um que está na pauta. Além deles, Borré e Carbonero (Internacional); Jhon Arias (Palmeiras); Sebastián Gómez (Coritiba); Mendoza, Portilla e Viveros (Athletico-PR); e Nestor Villarreal (Cruzeiro) podem ser chamados. Kevin Serna, do Fluminense, ficou fora.
A seleção colombiana está no Grupo K, ao lado de Portugal, RD Congo e Uzbequistão. A convocação oficial será divulgada no dia 29 de maio.

Os pré-convocados da Colômbia

Lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução / X @FCFSeleccionCol
Lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026Reprodução / X @FCFSeleccionCol
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Néstor Lorenzo, técnico da Colômbia
Lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026