Final da Copa do Mundo será disputada no Metlife Stadium, em Nova Jersey - Al Belo/AFP

Final da Copa do Mundo será disputada no Metlife Stadium, em Nova JerseyAl Belo/AFP

Publicado 13/05/2026 19:56

Rio - O preço das passagens de trem e ônibus que ligam Nova York ao MetLife Stadium, no estado vizinho de Nova Jersey, sede de jogos da Copa do Mundo de 2026, foi reduzido novamente. Os bilhetes de trem, meio de transporte que 40 mil torcedores precisarão usar a cada jogo, custarão US$ 98 (R$ 480 na cotação atual) ida e volta, disse o governador de Nova Jersey, Mikey Sherrill, na noite de terça-feira (12).

Inicialmente, o preço de uma passagem de ida e volta seria de US$ 150 (R$ 730), em comparação com os US$ 12,90 (R$ 63) em tempos normais, o que gerou uma onda de críticas, já que o alto custo dos ingressos para os jogos também tem sido muito questionado. A participação de patrocinadores privados, em particular, permitiu que essa tarifa fosse primeiramente reduzida para US$ 105 (R$ 515).



O aumento acentuado dos preços, descrito como "arbitrário" pela Fifa, foi justificado pela empresa New Jersey Transit (NJ Transit) como necessário para compensar os US$ 48 milhões (R$ 235 milhões) em custos de instalação e segurança dos trens dedicados ao estádio.

Os ônibus fretados pelo comitê organizador local, anunciados a US$ 80 (R$ 390) ida e volta, agora custarão apenas US$ 20 (R$ 98), informaram o comitê e a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (13). Os espectadores que já compraram seus bilhetes serão reembolsados.



A frota de ônibus também foi aumentada para transportar não 10 mil pessoas, mas 12 mil a 18 mil, dependendo do jogo da Copa do Mundo, que começará em menos de um mês, no dia 11 de junho. Há pouquíssimas vagas de estacionamento nos arredores do MetLife Stadium, localizado a cerca de 15 quilômetros de Manhattan, e elas são muito caras.

O estádio, que será palco da final no dia 19 de julho, tem capacidade para 78 mil pessoas.

