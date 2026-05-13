Walter Casagrande comenta a declaração de Ancelotti sobre Neymar - Divulgação

Walter Casagrande comenta a declaração de Ancelotti sobre Neymar Divulgação

Publicado 13/05/2026 15:29 | Atualizado 13/05/2026 15:44

Rio - A proximidade da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 intensificou os debates sobre a presença de Neymar no grupo de Carlo Ancelotti. Durante o programa "UOL News Esporte", Walter Casagrande criticou duramente o comportamento de fãs que torcem pelo camisa 10 e não pelo Brasil, classificando a postura como patética.

Para o ex-jogador, o tom adotado pelo treinador italiano em entrevistas recentes é uma estratégia calculada para evitar o desgaste com "pessoas histéricas".





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A situação de Ancelotti é vista como um cenário de desgaste inevitável por Casagrande. Ele avaliou que, caso Neymar seja chamado, a pressão migrará para sua titularidade; caso fique fora, as cobranças pela ausência serão imediatas. "Tem um grupo que torce para o Neymar, não para a seleção brasileira. O Ancelotti olha tudo isso de camarote e eu acho que ele fica pensando assim: eu não acredito que existe isso no mundo. Eu não acredito que existe pessoas capazes de se expor pateticamente dessa forma por um jogador de futebol. Então, é melhor eu falar coisas dos dois lados", afirmou o comentarista.A situação de Ancelotti é vista como um cenário de desgaste inevitável por Casagrande. Ele avaliou que, caso Neymar seja chamado, a pressão migrará para sua titularidade; caso fique fora, as cobranças pela ausência serão imediatas.

"O Ancelotti tá numa situação que não é cômoda. Ele sabe que não tem pra onde correr", pontuou, ressaltando que a decisão final deve se basear estritamente no que o atleta entrega em campo.



Apesar das críticas externas, a comissão técnica destacou que Neymar apresentou uma melhora clara de rendimento e maior continuidade de jogo nas últimas três semanas. O treinador já reforçou que o atacante tem trabalhado forte para superar problemas físicos, mas admitiu que a escolha final exige uma análise profunda de prós e contras.

A lista definitiva com os 26 jogadores que representarão o Brasil na competição será anunciada oficialmente na próxima segunda-feira, dia 18 de maio. Até lá, Neymar segue na pré-lista de 55 nomes enviada à Fifa, aguardando a definição de sua participação no torneio.

