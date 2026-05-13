Robert Lewandowski com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Barcelona

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Rio - O atacante Robert Lewandowski, de 38 anos, está perto de trocar o Barcelona por uma equipe saudita. De acordo com informações da imprensa polonesa, o veterano deverá se despedir do Camp Nou, neste domingo (17), na partida contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol.
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Depois do título da La Liga, o centroavante falou em tom de despedida e admitiu a possibilidade de trocar o Barcelona para atuar em um futebol de nível mais baixo.
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"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", disse.
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Robert Lewandowski tem contrato com o Barcelona até julho e ainda não teria comunicado o clube de sua decisão. Porém, o atual bicampeão espanhol não teria interesse em renovar com o veterano.
 