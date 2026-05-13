Robert Lewandowski com a taça do Campeonato Espanhol - Divulgação / Barcelona

Robert Lewandowski com a taça do Campeonato EspanholDivulgação / Barcelona

Publicado 13/05/2026 14:20

Rio - O atacante Robert Lewandowski, de 38 anos, está perto de trocar o Barcelona por uma equipe saudita. De acordo com informações da imprensa polonesa, o veterano deverá se despedir do Camp Nou, neste domingo (17), na partida contra o Betis, pelo Campeonato Espanhol.

Depois do título da La Liga, o centroavante falou em tom de despedida e admitiu a possibilidade de trocar o Barcelona para atuar em um futebol de nível mais baixo.

"Pode haver uma opção em uma liga inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja o momento de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção apareça, e não descarto essa possibilidade. Acabei de descobrir que me restam 51 dias de contrato, então ainda tenho tempo. Vou escutar mais algumas ofertas e depois decidirei. Aprecio onde estou e gosto disso. Vamos ver o que vai acontecer, mas o que está claro é que vou continuar jogando", disse.

Robert Lewandowski tem contrato com o Barcelona até julho e ainda não teria comunicado o clube de sua decisão. Porém, o atual bicampeão espanhol não teria interesse em renovar com o veterano.