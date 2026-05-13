Vini Jr é um dos destaques do Real Madrid - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr é um dos destaques do Real MadridOscar del Pozo / AFP

Publicado 13/05/2026 22:32

Rio - O Instituto Vini Jr anunciou, nesta quarta-feira (13), o lançamento de um escritório de advocacia voltado aos crimes raciais no Brasil. O projeto nasce com uma proposta em forma de apoio à luta por igualdade racial e que o foco de atuação será inicialmente na educação e no esporte.

Vítima de inúmeros casos de racismo nos últimos anos, principalmente na Espanha, Vini Jr se tornou uma das principais vozes do esporte no combate ao racismo. Recentemente, o atacante argentino Gianluca Prestianni foi suspenso pela Uefa justamente por causa de uma injúria racial com o brasileiro.

"Mas a verdade é que a liberdade não chegou para todo mundo. O racismo ainda prende, ainda machuca, ainda silencia. E em pequenos gestos, tento ajudar. E é por isso que 13 de maio também virou um compromisso. Quem sofre racismo, não pode lutar sozinho", disse Vini Jr.

A iniciativa foi divulgada no dia 13 de maio, em referência ao Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, que ocorreu em 13 de maio de 1888 quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na mesma data, Vini Jr fez sua estreia como profissional no Flamengo e também assinou contrato com o Real Madrid.

"13 de maio pra mim representa força, realização e compromisso com as minhas raízes. Inspirado na data, tenho a alegria de anunciar o Escritório Antirracista, numa tabela com o meu Instituto, em nome de uma nova geração consciente de que não está sozinha na luta por igualdade", completou o jogador.