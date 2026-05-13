Zagueiro Nogueira, ex-Fluminense, comemora título pelo Sabah, do Azerbaijão - Reprodução / Sabah FC

Zagueiro Nogueira, ex-Fluminense, comemora título pelo Sabah, do AzerbaijãoReprodução / Sabah FC

Publicado 13/05/2026 19:30 | Atualizado 13/05/2026 19:34

Rio - Uma temporada mágica para o ex-Fluminense, Nogueira, do Sabah. O zagueiro é o destaque da equipe que, nesta quarta-feira (13/05), conquistou o bicampeonato consecutivo da Copa do Azerbaijão ao bater o Zira, de virada, por 2 a 1. Dias atrás, a equipe venceu de forma inédita a Liga do país, e chegou a ficar invicta por 33 partidas.

Fundado em 2017, o Sabah ganhou o seu primeiro título da história na última temporada, justamente no ano em que Nogueira chegou ao clube. E o segundo título da Copa veio em uma partida dramática. O Zira abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo. E apenas no segundo tempo, com gol aos 25 e 46, o Sabah virou a partida.



Nogueira, que tem o contrato se encerrando nesta temporada, comemorou mais uma conquista pelo clube.

"Não tenho palavras para descrever tudo o que vivi nessas duas temporadas aqui no Sabah. Vim para o Azerbaijão acreditando no projeto do clube e hoje estamos colhendo os frutos de tudo o que plantamos. O sonho de todo jogador é poder ganhar títulos e marcar seu nome na história do clube, e estou podendo realizar esse sonho. São dois anos aqui e três títulos conquistados, com o bi da Copa e a Liga, então com certeza tenho o sentimento de dever cumprido", afirmou.

"Na Liga fomos consistentes no início ao fim, com um título incontestável, e na Copa também construímos um caminho sólido, vencendo uma final digna da competição, com emoção e entrega até o fim. Agora é desfrutar disso tudo", completou o zagueiro.