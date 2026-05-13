Lautaro Martínez levanta o troféu da Copa da Itália - Alberto Pizzoli / AFP

Lautaro Martínez levanta o troféu da Copa da ItáliaAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 13/05/2026 18:57 | Atualizado 13/05/2026 19:34

A Internazionale de Milão conquistou nesta quarta-feira seu 10º título da Copa da Itália, ao bater a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, por 2 a 0. O troféu sela uma temporada dominante da equipe no país, com dupla conquista nacional: no campeonato de pontos corridos e no torneio mata-mata.



Para encerrar a temporada, a Inter ainda tem mais dois compromissos pela Série A do Italiano diante do Verona e do Bologna. Já a Lazio não briga por mais nada no Italiano e não vai disputar quaisquer certames continentais em 2026-27. Os últimos dois duelos da equipe serão contra a arquirrival Roma e o Pisa.



Dona do melhor futebol da Itália, a Internazionale não demorou para confirmar seu favoritismo na decisão. Em cobrança de escanteio, contou com uma ajudinha da Lazio para abrir vantagem. Marusic desviou de cabeça contra a própria meta e colocou o time de Milão à frente, aos 14.



A Lazio tentou reagir e ensaiou alguns ataques, deixando a defesa desprotegida. Aos 35, o conjunto de Milão armou ataque pela direita após Nuno Tavares ser desarmado por Dumfries, que tocou para o meio da área e encontrou Lautaro Martínez livre para ampliar.



No segundo tempo, o ritmo da final deixou o jogo mais equilibrado, mas nada que oferecesse riscos à Internazionale. Chances de gol foram desperdiçadas de parte a parte.



A Inter conseguiu amornar o duelo e impedir que a Lazio chegasse com algum perigo de modo que a decisão teve raros momentos de aflição até o apito final.