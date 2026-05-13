Lautaro Martínez levanta o troféu da Copa da ItáliaAlberto Pizzoli / AFP
Para encerrar a temporada, a Inter ainda tem mais dois compromissos pela Série A do Italiano diante do Verona e do Bologna. Já a Lazio não briga por mais nada no Italiano e não vai disputar quaisquer certames continentais em 2026-27. Os últimos dois duelos da equipe serão contra a arquirrival Roma e o Pisa.
Dona do melhor futebol da Itália, a Internazionale não demorou para confirmar seu favoritismo na decisão. Em cobrança de escanteio, contou com uma ajudinha da Lazio para abrir vantagem. Marusic desviou de cabeça contra a própria meta e colocou o time de Milão à frente, aos 14.
No segundo tempo, o ritmo da final deixou o jogo mais equilibrado, mas nada que oferecesse riscos à Internazionale. Chances de gol foram desperdiçadas de parte a parte.
A Inter conseguiu amornar o duelo e impedir que a Lazio chegasse com algum perigo de modo que a decisão teve raros momentos de aflição até o apito final.
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