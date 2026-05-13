Flamengo tem interesse em Marcos Antônio do São Paulo e Danilo do BotafogoCanal do YouTube Resenha Rubro Negra
Ainda na gestão de Rodolfo Landim, Marcos Braz tentou a contratação com a Lazio, mas o volante acabou optando pelo São Paulo, que concretizou a compra em definitivo em janeiro deste ano.
Agora, o interesse volta à tona e a pergunta é: a possível chegada de Marcos Antônio inviabilizaria a contratação de Danilo?
Tecnicamente, a resposta é não.
Isso porque Marcos Antônio tem uma pegada de camisa 5, mais de marcação, enquanto Danilo é um camisa 8 clássico de muita movimentação, o famoso box to box do futebol moderno.
Tanto que os números de ambos ratificam a afirmação acima.
Enquanto o volante tricolor tem 78 jogos e nenhum gol marcado, o meia alvinegro já tem 11 gols e 7 assistências anotadas pela equipe carioca.
No caso de Marcos Antônio, o São Paulo já deixou claro o seu desejo de vender o atleta por cerca de 25 milhões de euros, enquanto Danilo está sendo avaliado pelo Botafogo por aproximadamente 40 milhões de euros.
Para ter Danilo, o Flamengo terá ainda que enfrentar a concorrência de clubes europeus e do Palmeiras.
Já no caso de Marcos Antônio, seria apenas o caso de negociar o melhor valor e a melhor forma de pagamento junto ao São Paulo, que tem interesse no rubro-negro Luiz Araújo, que pode ser envolvido na negociação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.