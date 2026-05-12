Carlo Ancelotti é o técnico da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

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Fabrício Lopes
Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro deste ano, assim como nos anos anteriores.

Entretanto, o fator Copa do Mundo e a Seleção Brasileira podem causar ao Mengão uma grande dor de cabeça às vésperas do último jogo do certame nacional antes da parada do calendário.
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Isso porque a apresentação dos comandados de Ancelotti, que acontecerá na Granja Comary, está marcada para o dia 27 de maio, enquanto o jogo contra o Coritiba será no dia 30.
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A convocação definitiva para a Copa sairá na próxima segunda-feira (18), às 17h, mas o Flamengo é a equipe com mais nomes entre os pré-relacionados em lista enviada à Fifa na segunda-feira (11).

Lucas Paquetá, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Pedro são praticamente certos para a lista final.
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Léo Ortiz e Samuel Lino correm por fora com menos chances.

Se somadas às convocações dos três uruguaios Arrascaeta, De La Cruz e Varela, com o equatoriano Gonzalo Plata e o colombiano Jorge Carrascal, ao todo o Flamengo pode ter até 12 desfalques contra o Coritiba.

Porém, o clube tenta resolver pelo menos a possibilidade dos desfalques da Seleção.

Como a concentração será em Petrópolis, os atletas poderão ir até a Granja Comary, realizar todos os procedimentos médicos iniciais e serem liberados no dia seguinte para se juntar ao Flamengo, jogar no Maracanã e retornarem para a concentração em definitivo com o restante da delegação.

Apesar da ideia, uma fonte ligada ao clube nos informou que o Flamengo vai aguardar sair a convocação final para só então iniciar conversas não só com a CBF, mas também com as demais seleções que terão jogadores do clube convocados.
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