Danilo celebra vitória do Botafogo contra Racing - Vítor Silva / Botafogo

Danilo celebra vitória do Botafogo contra RacingVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2026 07:37 | Atualizado 12/05/2026 19:16

Titular de Carlo Ancelotti nos últimos amistosos da Seleção e nome certo para a próxima Copa do Mundo, o meia Danilo, do Botafogo, vive a expectativa de se transferir na próxima janela de transferências, e o destino pode ser o Flamengo.



Desejado pelo Mengão, o atleta, em recente entrevista à TNT Sports, falou da sua possível saída do Fogão e de como lida com as especulações.

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"Eu não chego a parar para pensar, até porque, desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com meus agentes que, enquanto for só especulação, que não tiver papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que não queria escutar, não queria falar nada." "Eu não chego a parar para pensar, até porque, desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com meus agentes que, enquanto for só especulação, que não tiver papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que não queria escutar, não queria falar nada."

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Aos 25 anos, o jogador vive seu melhor momento na carreira e, além do Flamengo, clubes como Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse em contar com o atleta na próxima temporada.



"Se tiver algum papel, algo concreto, igual teve do Nottingham Forest, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que eu queria para a minha carreira. Graças a Deus, meus agentes sempre me ajudam nisso e estão sempre do meu lado nessas questões contratuais", explicou Danilo.

Aos 25 anos, o jogador vive seu melhor momento na carreira e, além do Flamengo, clubes como Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse em contar com o atleta na próxima temporada."Se tiver algum papel, algo concreto, igual teve do Nottingham Forest, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que eu queria para a minha carreira. Graças a Deus, meus agentes sempre me ajudam nisso e estão sempre do meu lado nessas questões contratuais", explicou Danilo.

Apesar do interesse do Flamengo, o desejo do jogador é aguardar a Copa do Mundo acontecer e analisar possíveis propostas de clubes que queiram contar com seus serviços.



Mas, segundo Danilo, será fator decisivo para sair do país que o clube interessado tenha condições de disputar títulos. Caso contrário, ele permanecerá no Brasil e Palmeiras e Flamengo brigarão em condições de igualdade para contar com o meia.