Danilo celebra vitória do Botafogo contra RacingVítor Silva / Botafogo

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Fabrício Lopes
Titular de Carlo Ancelotti nos últimos amistosos da Seleção e nome certo para a próxima Copa do Mundo, o meia Danilo, do Botafogo, vive a expectativa de se transferir na próxima janela de transferências, e o destino pode ser o Flamengo.
ORLANDO (USA), 31/03/2026 - CBF / SELECAO BRASILEIRA / ESPORTE / BRASIL vs CROACIA - Comemoracao de DANILO SANTOS, autor do primeiro gol brasileiro na partida entre Brasil vs Croacia, em jogo amistoso internacional antes da Copa do Mundo de Futebol, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terca-feira (31). - ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
ORLANDO (USA), 31/03/2026 - CBF / SELECAO BRASILEIRA / ESPORTE / BRASIL vs CROACIA - Comemoracao de DANILO SANTOS, autor do primeiro gol brasileiro na partida entre Brasil vs Croacia, em jogo amistoso internacional antes da Copa do Mundo de Futebol, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terca-feira (31).ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Desejado pelo Mengão, o atleta, em recente entrevista à TNT Sports, falou da sua possível saída do Fogão e de como lida com as especulações.
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"Eu não chego a parar para pensar, até porque, desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com meus agentes que, enquanto for só especulação, que não tiver papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que não queria escutar, não queria falar nada."
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Aos 25 anos, o jogador vive seu melhor momento na carreira e, além do Flamengo, clubes como Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse em contar com o atleta na próxima temporada.

"Se tiver algum papel, algo concreto, igual teve do Nottingham Forest, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que eu queria para a minha carreira. Graças a Deus, meus agentes sempre me ajudam nisso e estão sempre do meu lado nessas questões contratuais", explicou Danilo.
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Apesar do interesse do Flamengo, o desejo do jogador é aguardar a Copa do Mundo acontecer e analisar possíveis propostas de clubes que queiram contar com seus serviços.

Mas, segundo Danilo, será fator decisivo para sair do país que o clube interessado tenha condições de disputar títulos. Caso contrário, ele permanecerá no Brasil e Palmeiras e Flamengo brigarão em condições de igualdade para contar com o meia.
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Danilo celebra vitória do Botafogo contra Racing
ORLANDO (USA), 31/03/2026 - CBF / SELECAO BRASILEIRA / ESPORTE / BRASIL vs CROACIA - Comemoracao de DANILO SANTOS, autor do primeiro gol brasileiro na partida entre Brasil vs Croacia, em jogo amistoso internacional antes da Copa do Mundo de Futebol, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terca-feira (31).
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