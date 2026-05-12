Danilo celebra vitória do Botafogo contra RacingVítor Silva / Botafogo
"Eu não chego a parar para pensar, até porque, desde a época do Palmeiras também, eu falo sempre com meus agentes que, enquanto for só especulação, que não tiver papel, não tiver nada, se for só sondagem, eu falei sempre que não queria escutar, não queria falar nada."
Aos 25 anos, o jogador vive seu melhor momento na carreira e, além do Flamengo, clubes como Palmeiras, Fulham, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse em contar com o atleta na próxima temporada.
"Se tiver algum papel, algo concreto, igual teve do Nottingham Forest, aí sim a gente conversaria e eu veria e pensaria o que eu queria para a minha carreira. Graças a Deus, meus agentes sempre me ajudam nisso e estão sempre do meu lado nessas questões contratuais", explicou Danilo.
Mas, segundo Danilo, será fator decisivo para sair do país que o clube interessado tenha condições de disputar títulos. Caso contrário, ele permanecerá no Brasil e Palmeiras e Flamengo brigarão em condições de igualdade para contar com o meia.
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