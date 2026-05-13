Marcos Antonio em ação pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo FC

Marcos Antonio em ação pelo São PauloDivulgação / São Paulo FC

Publicado 13/05/2026 06:56

O Flamengo retomou, nos últimos dias, interesse por Marcos Antônio, do São Paulo, para reforçar o setor de meio de campo.



O Tricolor paulista espera receber algo em torno de 25 milhões de euros para ceder o jogador ao Mengão e, nas próximas semanas, reuniões entre as equipes devem acontecer para viabilizar o negócio.

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Na primeira janela de 2026, Flamengo e São Paulo chegaram a conversar sobre uma possível transferência do volante, de 25 anos.

Na primeira janela de 2026, Flamengo e São Paulo chegaram a conversar sobre uma possível transferência do volante, de 25 anos.

Naquela ocasião, a equipe paulista conseguiu manter o jogador, mas deixou as portas abertas para conversar com o Fla na janela do meio do ano.



À época das primeiras conversas, o São Paulo ainda tinha obrigações com a Lazio, antiga equipe do jogador, para assegurar que o volante se tornaria atleta do clube em definitivo e, por isso, um acordo de "cavalheiros" foi selado entre as equipes brasileiras.



Com a proximidade da abertura da janela de transferências, o Flamengo voltou a procurar o São Paulo, e as partes devem se reunir para negociar.



Após a saída de Allan para o Corinthians, o Flamengo conta apenas com Jorginho, Erick Pulgar e Evertton Araújo para o setor e, com o interesse crescente de clubes da Europa por Evertton, o Rubro-Negro vê em Marcos Antônio o jogador ideal para estancar a lacuna e ainda reforçar o setor tecnicamente.

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Enquanto isso, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória, em Salvador, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil.



No primeiro jogo, no Maracanã, o Mengão Queridão venceu os baianos por 2 a 1 e agora pode até empatar para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória, em Salvador, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil.No primeiro jogo, no Maracanã, o Mengão Queridão venceu os baianos por 2 a 1 e agora pode até empatar para garantir a classificação às oitavas de final da competição.