Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/05/2026 18:37 | Atualizado 13/05/2026 22:23

Rio - O Fluminense alcançou a marca de 200 vitórias nesta década. O Tricolor atingiu o número ao bater o Operário-PR por 2 a 1 no Maracanã, na noite de terça-feira (12), pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Flu avançou às oitavas de final da da Copa do Brasil.

"O #TimeDeGuerreiros alcançou na noite de ontem a vitória de número 200 na década! Seguimos lutando para conseguir mais! Vamos, Tricolor!", escreveu o perfil do Fluminense nas redes sociais.

O #TimeDeGuerreiros alcançou na noite de ontem a vitória de número na década!



Seguimos lutando para conseguir mais! Vamos, Tricolor! pic.twitter.com/6psxg9zr8t — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2026

De acordo com os dados do Fluminense, as vitórias estão dividas da seguinte forma: 98 vitórias no Brasileirão; 47 no Carioca; 23 na Libertadores; 19 na Copa do Brasil; nove na Sul-Americana, três na Copa do Mundo de Clubes; uma no Mundial de Clubes 2023; e uma na Recopa.

Agenda

Para ampliar a marca, o Fluminense volta a campo no fim de semana. A equipe de Zubeldía vai enfrentar o São Paulo no sábado (16), a partir das 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.