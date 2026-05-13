Castillo em ação no duelo entre Fluminense e Operário-PR, pela Copa do BrasilMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Castillo sofreu um corte na perna direita e pode virar desfalque no Fluminense. O atacante levou a pior em dividida com Pedro Vilhena, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, na última terça-feira (12), no Maracanã, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor avançou às oitavas de final no torneio nacional. 
No lance, já nos acréscimos, o argentino se antecipou e tirou a bola, mas o adversário chegou atrasado e o acertou em cheio. Ele arrastou a sola da chuteira da canela à coxa do centroavante, que precisou receber atendimento médico no gramado. 
Árbitro do jogo, João Vitor Gobi aplicou somente o cartão amarelo. Ao fim do confronto, Castillo, indignado, foi até o juiz para mostrar o ferimento e reclamar da não expulsão do jogador rival. 
O próximo compromisso do Fluminense será contra o São Paulo, sábado (16), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. 