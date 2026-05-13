Castillo em ação no duelo entre Fluminense e Operário-PR, pela Copa do BrasilMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Com corte na perna, Castillo pode virar desfalque no Fluminense
Atacante levou a pior em dividida com Pedro Vilhena, do Operário-PR
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As jogadas aconteceram no segundo tempo da vitória sobre o Operário-PR
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