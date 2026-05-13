Castillo em ação no duelo entre Fluminense e Operário-PR, pela Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Castillo em ação no duelo entre Fluminense e Operário-PR, pela Copa do BrasilMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/05/2026 11:46

Rio - Castillo sofreu um corte na perna direita e pode virar desfalque no Fluminense . O atacante levou a pior em dividida com Pedro Vilhena, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR , na última terça-feira (12), no Maracanã, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor avançou às oitavas de final no torneio nacional.

No lance, já nos acréscimos, o argentino se antecipou e tirou a bola, mas o adversário chegou atrasado e o acertou em cheio. Ele arrastou a sola da chuteira da canela à coxa do centroavante, que precisou receber atendimento médico no gramado.

Árbitro do jogo, João Vitor Gobi aplicou somente o cartão amarelo. Ao fim do confronto, Castillo, indignado, foi até o juiz para mostrar o ferimento e reclamar da não expulsão do jogador rival.