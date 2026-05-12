Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Comemoração dos jogadores do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/05/2026 23:32 | Atualizado 13/05/2026 01:08

Rio - O Fluminense confirmou o favoritismo e avançou na Copa do Brasil. O Tricolor garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Operário-PR por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta terça-feira (12), pelo jogo da volta da quinta fase da competição. Savarino, de pênalti, e Lucho Acosta fizeram os gols do Flu. John Kennedy teve a oportunidade de anotar o terceiro logo no início da etapa complementar, da marca da cal, mas acertou o travessão. Na reta final, Felipe Augusto marcou para os visitantes, mas Edwin Torres foi expulso pouco depois e complicou o time paranaense, que não conseguiu empatar.

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Na ida, em Ponta Grossa, as duas equipes ficaram no 0 a 0 . Agora, o Fluminense vira a chave para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Zubeldía vão enfrentar o São Paulo no próximo sábado (16), a partir das 19h, no Maracanã.

O jogo

O Fluminense começou o primeiro tempo em cima do Operário, que não resistiu à pressão e viu o time da casa abrir o placar cedo. Após uma saída errada do time paranaense dentro da própria área, Lucho Acosta foi derrubado por Índio. Savarino foi para a cobrança e anotou o primeiro gol do jogo aos dez minutos.

O Tricolor seguia com amplo domínio do jogo, mas não ampliava a vantagem. O jogo estava tranquilo, mas o Flu levou um grande susto pelos 22 minutos, quando Aylon teve ótima oportunidade dentro da área, mas desperdiçou.

A partir daí, os visitantes até conseguiram fazer Fábio trabalhar algumas vezes. O Fluminense, porém, não queria saber de susto, e finalmente ampliou a vantagem, aos 37 minutos. Nonato descolou ótimo passe para Lucho Acosta, que entrou na área e finalizou para balançar a rede.

No retorno do intervalo, o Tricolor teve ótima chance de fazer o terceiro. Logo no primeiro minuto, a bola bateu na mão de Cuenú em lance com John Kennedy na área, e o árbitro assinalou o pênalti após revisar o lance no monitor do VAR. O próprio camisa 9 foi para a cobrança, mas mandou no travessão.

O Fluminense não seguiu impôs o mesmo ritmo do início da primeira etapa, mas seguia melhor. Ainda assim, tomou um susto quando Acosta recebeu o vermelho por falta em Berto. O pisão foi no pé do adversário e não no tornozelo. O VAR recomendou a revisão, e o árbitro mudou o cartão para amarelo.

Com exceção de um chute perigoso de Boschilia aos 24 minutos, o jogo vinha com pouca emoção. Afinal, o Operário-PR não conseguia assustar de novo e o Fluminense parecia confortável com o placar.

Os visitantes, porém, não jogaram a toalha e conseguiram descontar aos 38 minutos. Edwin Torres fez o cruzamento pelo lado direito, e Jemmes não fez o corte. Assim, Felipe Augusto correu para finalizar e balançar a rede.



No entanto, o próprio Operário se complicou para reagir. Afinal, o próprio Edwin Torres, que deu a assistência, levou o segundo cartão amarelo pouco depois e foi expulso.

O restante do jogo foi do Fluminense, que teve chances para chegar ao terceiro gol, mas não conseguiu. Assim, a partida terminou com vitória tricolor por 2 a 1.