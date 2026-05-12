Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no FluminenseLucas Merçon/Fluminense
Hulk vai a CT em dia de jogo e realiza primeiro treino no Fluminense
Atacante passa por avaliação física e já será integrado ao elenco do Tricolor
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