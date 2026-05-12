Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Hulk faz trabalho físico em primeiro dia de treino no FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/05/2026 14:00

fazer trabalhos físicos.

Hulk iniciou a preparação para estrear pelo Fluminense após a Copa do Mundo, um dia depois de se apresentar . No mesmo dia em que os companheiros jogam pela classificação na Copa do Brasil, o atacante marcou presenta no CT Carlos Castilho para

fotogaleria

Além de atividades na academia, ele também passou por uma bateria de exames e testes físicos, realizados pelo departamento de fisiologia. Em outro momento, foi a campo para correr.



A expectativa da comissão técnica é que Hulk seja integrado ao elenco já na quarta-feira (13), quando treinará com os reservas e quem não for aproveitado no jogo contra o Operário-PR.



“Foi uma avaliação geral para entender o estado dele e, a partir daí, a gente projeta um plano de treinos específico caso haja necessidade de alguma correção específica, para ele ter um resultado favorável de desempenho físico e protetor para lesão muscular", explicou o coordenador de performance e ciência do Fluminense, Juliano Spineti, ao site oficial do clube.



Hulk, que assinou até o fim de 2027, chegou ao Rio na segunda-feira (11). Já o primeiro contato com a torcida do Fluminense será no sábado (16), às 19h (de Brasília), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.