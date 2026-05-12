Rio - Volante do Fluminense, Nonato projetou o jogo decisivo contra o Operário-PR, nesta terça-feira (12). O Tricolor entra em campo às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O meio-campista conta com o apoio dos tricolores para buscar a vaga nas oitavas de final do torneio nacional.
"Todo jogo eliminatório é muito complicado, independentemente do adversário. Temos que nos impor no Maracanã, mostrar a nossa qualidade e o nosso trabalho. O grupo merece a classificação, assim como o torcedor", iniciou o meio-campista, em entrevista ao canal oficial do clube.
"A torcida é o nosso 12º jogador, precisamos usá-la ao nosso favor. Temos que mostrar dentro de campo para trazer a torcida, claro, mas contamos com o apoio deles", completou.
Para avançar de fase, o Fluminense precisa de uma vitória simples, já que o duelo de ida terminou empatado em 0 a 0. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.
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