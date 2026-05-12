Fluminense de Jefferson Savarino precisa vencer para se classificar - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense de Jefferson Savarino precisa vencer para se classificarLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/05/2026 09:48 | Atualizado 12/05/2026 20:28

Fluminense e Operário-PR jogam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois clubes empataram em 0 a 0 no jogo de ida e quem vencer estará classificado.



Já um novo empate levará a disputa para os pênaltis.



Onde assistir a Fluminense x Operário-PR



A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.



Provável escalação do Tricolor



Após o tropeço em casa com o Vitória (2 a 2) pelo Brasileirão, o time de Luis Zubeldía entra ainda mais pressionado. Em crise diante de uma sequência de resultados ruins, o técnico e o elenco buscam uma vitória convincente para retomar a confiança e evitar mais protestos da torcida.



Para a partida, o Fluminense voltará a contar com alguns jogadores que foram poupados no Brasileirão, como Cannobio, Guga e Arana. A dúvida é se Jemmes retorna ou se Ignácio é o novo titular.



A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Castillo).



Como deve jogar o Fantasma



A equipe do técnico Luizinho Lopes tem algumas dúvidas na escalação. Matheus Trindade e Índio disputam vaga no meio de campo, enquanto Pablo ou Caio Dantas será o centroavante.



A provável escalação do Operário-PR contra o Fluminense é: Vagner; Doka, Cuenú, Klaus e Moraes; Índio (Matheus Trindade) , Vinicius Diniz e Boschilia; Berto, Pablo (Caio Dantas) e Aylon.



Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)