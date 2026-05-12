Fluminense e Operário-PR jogam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois clubes empataram em 0 a 0 no jogo de ida e quem vencer estará classificado.
Já um novo empate levará a disputa para os pênaltis.
A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.
Provável escalação do Tricolor
Após o tropeço em casa com o Vitória (2 a 2) pelo Brasileirão, o time de Luis Zubeldía entra ainda mais pressionado. Em crise diante de uma sequência de resultados ruins, o técnico e o elenco buscam uma vitória convincente para retomar a confiança e evitar mais protestos da torcida.
Para a partida, o Fluminense voltará a contar com alguns jogadores que foram poupados no Brasileirão, como Cannobio, Guga e Arana. A dúvida é se Jemmes retorna ou se Ignácio é o novo titular.
A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Ignácio (Jemmes), Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Castillo).
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