Hulk ao lado de Zubeldía em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Hulk ao lado de Zubeldía em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 12/05/2026 07:30

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, o atacante Hulk, de 39 anos, não é visto pelo clube carioca como apenas um trunfo dentro de campo. A expectativa é que o veterano auxilie também fora das quatro linhas e sua primeira missão é melhorar o clima no Tricolor neste momento delicado na temporada.

A equipe das Laranjeiras venceu apenas dois dos últimos 11 jogos em 2026. Além disso, com dois pontos em quatro partidas, a situação do Fluminense na Libertadores é bem complicada. Apesar disso, Hulk chegou elevando o astral e a autoestima do grupo, afirmando que sonha com o título da competição sul-americana.

"Meu sonho é conquistar uma Libertadores, temos plantel pra isso, uma equipe muito bem montada. A forma como eles jogam. Eu venho com essa vontade de acrescentar, agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes", disse na sua chegada ao Rio.

Hulk só terá condições de entrar em campo depois da Copa do Mundo, porém, estará próximo do elenco nos momentos decisivos que o Fluminense terá ainda neste semestre pela Libertadores.