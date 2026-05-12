Hulk ao lado de Zubeldía em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

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Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, o atacante Hulk, de 39 anos, não é visto pelo clube carioca como apenas um trunfo dentro de campo. A expectativa é que o veterano auxilie também fora das quatro linhas e sua primeira missão é melhorar o clima no Tricolor neste momento delicado na temporada.
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A equipe das Laranjeiras venceu apenas dois dos últimos 11 jogos em 2026. Além disso, com dois pontos em quatro partidas, a situação do Fluminense na Libertadores é bem complicada. Apesar disso, Hulk chegou elevando o astral e a autoestima do grupo, afirmando que sonha com o título da competição sul-americana.
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"Meu sonho é conquistar uma Libertadores, temos plantel pra isso, uma equipe muito bem montada. A forma como eles jogam. Eu venho com essa vontade de acrescentar, agregar algo diferente para unir forças e, se Deus quiser, ganhar títulos importantes", disse na sua chegada ao Rio.
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Hulk só terá condições de entrar em campo depois da Copa do Mundo, porém, estará próximo do elenco nos momentos decisivos que o Fluminense terá ainda neste semestre pela Libertadores.
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Hulk ao lado de Zubeldía em treino do Fluminense
Hulk se encontra com Germán Cano em primeiro dia de treino no Fluminense