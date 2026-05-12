Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 12/05/2026 17:17

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Operário-PR, nesta terça-feira (12). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

A grande novidade é o retorno de Ganso, que foi desfalque no empate em 2 a 2 com o Vitória , no último sábado (9), por causa de uma virose. Martinelli e Cano, lesionados, seguem fora.

Quem ganhar avançará às oitavas de final, já que o jogo de ida terminou sem gols. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;

. Meio-campistas: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato, Otávio e PH Ganso;

. Atacantes: Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.