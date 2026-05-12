Thiago Silva deixou o Fluminense e acertou com o Porto no início de 2026Divulgação / FC Porto
Ex-Fluminense, Thiago Silva está em pré-lista da seleção brasileira para a Copa
Zagueiro de 41 anos ainda sonha em disputar o torneio pela última vez
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