Thiago Silva deixou o Fluminense e acertou com o Porto no início de 2026 - Divulgação / FC Porto

Thiago Silva deixou o Fluminense e acertou com o Porto no início de 2026Divulgação / FC Porto

Publicado 12/05/2026 11:12

incluído na pré-lista de 55 jogadores enviada à Fifa na segunda-feira (11), segundo o site 'ge'.

Thiago Silva se colocou à disposição de Carlo Ancelotti para ir à Copa do Mundo e teve o pedido parcialmente aceito. Sem nunca ter sido convocado pelo italiano para a seleção brasileira, o zagueiro ex-Fluminense e atualmente no Porto foina segunda-feira (11), segundo o site 'ge'.

Os zagueiros da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Entretanto, o experiente jogador de 41 anos só terá uma chance de retornar à seleção brasileira em caso de lesão. Afinal, a zaga já está definida com Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Danilo e Léo Pereira (Flamengo), além de Ibãnez (Al-Ahli) que será lateral.



Thiago Silva, mesmo sem atuar pela seleção brasileira desde o fim da Copa do Mundo de 2022, ganha um fio de esperança. Conta a seu favor o fato de ser bastante conhecido por Ancelotti, com quem trabalhou no Milan.



O que disse Thiago Silva

Após o título português conquistado pelo Porto, em 3 de maio, o zagueiro não escondeu que ainda sonha com a Copa. "Temos ainda dois jogos para disputar, para estar em condição de repente representar o nosso Brasil em mais uma Copa. Estou super disponível, eu acho que o mister (Ancelotti) me conhece suficiente para saber a minha disponibilidade", disse em entrevista à TNT Sports.



A lista de 26 jogadores convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo sairá em 18 de maio, a partir das 17h (de Brasília). O evento acontece no Museu do amanhã, no Centro do Rio.