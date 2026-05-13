Entrevista coletiva de Zubeldía após Fluminense x Operário-PRMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Após vitória, Zubeldía explica situação dos batedores de pênalti do Fluminense
Savarino acertou sua cobrança; no segundo tempo, o Flu teve nova oportunidade da marca da cal, mas desperdiçou com John Kennedy
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Fluminense vence o Operário-PR e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil
Savarino, de pênalti, e Lucho Acosta anotaram os gols do Tricolor
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