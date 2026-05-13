Savarino em jogo do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

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Rio - Autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Operário por 2 a 1, na última terça-feira (12), pela Copa do Brasil, o meia-atacante Jefferson Savarino reclamou das vaias de torcedores tricolores no estádio, depois do resultado positivo.
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"A torcida tem todo o direito de reclamar de qualquer coisa, mas a nossa vontade dentro do campo é ganhar o jogo. O que fizemos hoje, conseguir a nossa classificação para as oitavas, foi o mais importante. A gente tem que caminhar juntos, tanto a torcida, como os jogadores, como a diretoria. Eu acho exagerado. Para mim, eu sempre vou me cobrar, quando jogo bem, quando jogo mal, e, como falei, o time sabe quando joga bem, quando joga mal. Eu acho exageradas essas vaias. Tivemos ocasiões dentro do jogo, jogamos bem", disse.
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O Fluminense teve amplo domínio da partida e chances de construir uma vantagem grande, mas acabou perdendo as oportunidades, inclusive teve um pênalti desperdiçado, e acabou correndo riscos no fim da partida.
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Classificado na Copa do Brasil, o Tricolor voltará a entrar em campo no Maracanã no fim de semana. Neste sábado (16), o clube carioca recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), em jogo importante na luta pelas primeiras colocações.
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Savarino em jogo do Fluminense
Principal reforço da temporada, Savarino carrega a missão de ser a \'cara\' do Flu com a baixa de Acosta
Luis Zubeldía já afirmou que prefere utilizar Savarino como ponta ao invés de como meia-armador