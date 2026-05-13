Serna em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/05/2026 07:30 | Atualizado 13/05/2026 08:14

Rio - Vice-artilheiro do Fluminense no ano com seis gols, o atacante Kevin Serna, de 28 anos, já viveu melhores momentos no clube carioca. No banco de reservas, o colombiano vem recebendo críticas em praticamente todas as partidas em que entra em campo. Apesar disso, o Tricolor vê o jogador como importante.

"Desde o dia que cheguei, para mim é um jogador muito bom para a equipe e é um excelente profissional. É uma pessoa muito educada, trabalhadora, humilde e tudo que conquistou, porque veio de uma carreira de muito esforço, é seu mérito. Era titular há um tempo e agora está no banco, e encara isso bem. Não tenho dúvidas de que é importante para o Fluminense", disse Zubeldía depois da vitória sobre o Operário.

Kevin Serna chegou a ficar 18 jogos sem marcar na atual temporada, um recorde desde que chegou ao Fluminense. O atacante entrou em campo em 2026 em 29 partidas, anotou seis gols e deu uma assistência.

Serna foi contratado pelo Fluminense em 2024 junto ao Alianza Lima. Naquela temporada, o atacante foi fundamental ao marcar nos dois últimos jogos do Brasileiro contra Cuiabá e Palmeiras e ajudar o clube carioca a não ser rebaixado para a Série B.