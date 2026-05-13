Serna em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fluminense minimiza má fase de Kevin Serna e vê atacante como 'importante'
Colombiano vem recebendo muitas críticas dos torcedores
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Após vitória, Zubeldía explica situação dos batedores de pênalti do Fluminense
Savarino acertou sua cobrança; no segundo tempo, o Flu teve nova oportunidade da marca da cal, mas desperdiçou com John Kennedy
Fluminense vence o Operário-PR e garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil
Savarino, de pênalti, e Lucho Acosta anotaram os gols do Tricolor
Fluminense divulga relacionados para encarar o Operário, pela Copa do Brasil
Duelo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta fase do torneio nacional
Hulk vai a CT em dia de jogo e realiza primeiro treino no Fluminense
Atacante passa por avaliação física e já será integrado ao elenco do Tricolor
Nonato conta com apoio da torcida do Fluminense em 'decisão' na Copa do Brasil
Volante destacou a importância dos tricolores na busca por uma vaga nas oitavas de final
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