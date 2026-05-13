Momento em que o árbitro Joao Vitor Gobi vai ao monitor do VAR - Reprodução/CBF

Momento em que o árbitro Joao Vitor Gobi vai ao monitor do VARReprodução/CBF

Publicado 13/05/2026 12:50

Rio - A CBF divulgou os áudios com as revisões em dois lances que tiveram intervenção do VAR na vitória do Fluminense sobre o Operário-PR por 2 a 1 no Maracanã, válida pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado da partida de terça-feira (12), o Tricolor avançou às oitavas de final da competição.

Os lances aconteceram na etapa complementar. No primeiro, o árbitro Joao Vitor Gobi foi ao monitor do VAR para revisar um pênalti a favor do Fluminense. No segundo, ele foi chamado para retirar o cartão vermelho apresentado em campo a Lucho Acosta.

Pênalti a favor do Fluminense

A jogada aconteceu logo no início do segundo tempo. Após cobrança de lateral de Guga, a bola chegou até John Kennedy. No momento do drible dentro da área, Cuenú acertou a bola com o braço aberto. Em campo, o árbitro não assinalou a penalidade, mas o VAR Emerson de Almeida Ferreira chamou para revisão.

Naquele momento, o Fluminense vencia a partida por 2 a 0. O próprio John Kennedy foi para a batida, mas carimbou o travessão.

VAR: Gobi, Emerson falando. Eu vou te recomendar uma revisão para um possível penal. O braço do jogador está muito afastado e impede claramente que o jogador prossiga para finalizar no gol.

VAR: Vou te mostrar dois ângulos. Primeiro que o braço está completamente afastado e depois vou te dar uma câmera ampla para você ver a jogada como um todo. A bola veio de um lateral (o VAR traz essa informação para explicar que não há possibilidade de impedimento).

Árbitro: Vou voltar com a decisão de tiro penal. O jogador de número 22 está com o braço aberto no momento do drible, ele para um ataque promissor, porque essa bola vinha para trás. Tiro penal e cartão amarelo para o número 22.

Cartão vermelho retirado

Posteriormente no segundo tempo, Lucho Acosta recebeu o cartão vermelho direito após dar um pisão no pé de Berto. Ao revisar o lance no monitor do VAR, porém, árbitro citou que foi a intensidade foi média e que o argentino não pegou no tendão do adversário. Assim, trocou para amarelo.

VAR: Gobi, é o Emerson falando. Eu vou te recomendar uma revisão para você analisar um não possível cartão vermelho. O contato que acontece é pé com pé, de forma lateral, não existe dobra de articulação e não existe intensidade. Os dois jogadores estão com os dois pés presos no chão.

VAR: Vou te mostrar dois ângulos que mostram que não têm dobra de articulação, que o contato existe de forma lateral pé com pé, com intensidade baixa e de forma ocasional, inclusive.

Árbitro: A trava pega no pé, não pega no tendão. É um pisão de maneira temerária. Ela pega no pé e não pega no tendão. Intensidade é média. Vou tirar o cartão vermelho e dar amarelo.