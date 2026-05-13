João Vitor em ação pela Chapecoense - Foto: Rafael Bressan/ACF

João Vitor em ação pela ChapecoenseFoto: Rafael Bressan/ACF

Publicado 13/05/2026 20:17

Depois de sair derrotada pelo Botafogo no jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, a Chapecoense busca reverter o placar e conseguir a classificação na Copa do Brasil diante da sua torcida. Para isso, a equipe conta com o volante João Vitor, titular da equipe comandada por Fábio Mathias. O camisa 5 projetou a partida e reforçou o desejo de avançar de fase.



" É um desafio enorme. Eles conseguiram uma vantagem na ida, mas eu acredito que o confronto está aberto. Sabemos da grandeza do Botafogo, da qualidade dos seus jogadores, mas também acreditamos muito na força coletiva do nosso grupo. A gente sabe que em partidas desse nível nós não podemos cometer falhas, então precisamos fazer um jogo perfeito se quisermos nos classificar", disse João Vitor.



"Nós fizemos um bom jogo no Rio de Janeiro e, inclusive, tivemos chances de sair de lá com um placar mais favorável. Isso nos dá confiança, nos faz acreditar que podemos, sim, vencer o jogo. Nós vamos jogar dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Espero que a gente consiga retribuir esse apoio e alcançar o nosso maior objetivo, que é a classificação", concluiu.



João Vitor é um dos destaques da Chapecoense na temporada. O volante foi emprestado pelo Centro Sportivo Paraibano e vem ganhando espaço na equipe. O camisa 5, de 28 anos, acumula passagens por Primavera, Caldense, Operário-MT, Vila Nova e Avaí, além da Chapecoense e do Centro Sportivo Paraibano.