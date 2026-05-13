João Vitor em ação pela ChapecoenseFoto: Rafael Bressan/ACF
"Nós fizemos um bom jogo no Rio de Janeiro e, inclusive, tivemos chances de sair de lá com um placar mais favorável. Isso nos dá confiança, nos faz acreditar que podemos, sim, vencer o jogo. Nós vamos jogar dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Espero que a gente consiga retribuir esse apoio e alcançar o nosso maior objetivo, que é a classificação", concluiu.
João Vitor é um dos destaques da Chapecoense na temporada. O volante foi emprestado pelo Centro Sportivo Paraibano e vem ganhando espaço na equipe. O camisa 5, de 28 anos, acumula passagens por Primavera, Caldense, Operário-MT, Vila Nova e Avaí, além da Chapecoense e do Centro Sportivo Paraibano.
A bola rola para Chapecoense e Botafogo nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No fim de semana, a equipe catarinense recebe o Remo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro
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