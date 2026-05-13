Endrick vive seus últimos dias no Lyon - Divulgação/ Lyon

Endrick vive seus últimos dias no LyonDivulgação/ Lyon

Publicado 13/05/2026 07:00

França - O atacante Endrick, de 19 anos, está vivendo seus últimos dias no Lyon. O Real Madrid informou ao clube e ao brasileiro que deseja o seu retorno e o jovem fará sua despedida no próximo domingo (17) contra o Lens, pelo Campeonato Francês. As informações são do portal "GE".

Na próxima semana, Endrick já irá participar de treinamentos no Real Madrid. Caso seja convocador para disputar a Copa do Mundo, o brasileiro irá se preparar para a competição nas instalações do clube espanhol.

Apesar disso, o jovem não fará atividades junto do elenco do Real Madrid, ele fará treinos separado do grupo de Arbeloa que ainda disputa algumas partidas até o fim do Campeonato Espanhol.

Pelo Lyon, Endrick entrou em campo em 20 partidas, anotou oito gols e deu sete assistências. O Real Madrid vê o brasileiro como opção importante para a próxima temporada.